Онлайн подключение водителей к Яндекс.Такси на своем авто

Заработок водителя зависит в основном от региона и от графика работы. С нами можно подрабатывать как несколько часов в неделю, так и выполнять заказы каждый день. С доходом все прозрачно, пассажиры будут платить Вам как наличными так и картой. И возможно оставлять чаевые.