Онлайн подключение водителей к Яндекс.Такси на своем авто

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Быстрое онлайн подключение ко всем категориям Яндекс.Такси
по всей России с моментальными выплатами 24/7
Официальный партнер Яндекс.Такси
Круглосуточный колцентр техподдержки
Работа и подработка в Яндекс.Такси водителем,
Курьером (пешим курьером) на доставке,
Яндекс.Грузовой
Получайте до 6000 руб. в деньПодключиться к заказам
Переход активности
При переходе из другого парка рейтинг и активность полностью сохраняются
Удобное приложение
Скачайте наше приложение, где вы можете подключиться к заказам, заполнив анкету за 5 минут и выводить свои деньги.
Моментальные выплаты
Моментальный вывод заработанных денег через наше мобильное приложение 24/7 (денежные средства поступают на любую карту мира в течении 20 секунд круглосуточно в выходные и праздники)
Техподдержка 24/7 с человеческим отношением
Мы осуществляем круглосуточную техподдержку своих водителей и курьеров. Оперативное решение проблем с любыми заказами
Много заказов
Большое количество заказов, где бы вы не находились. Заказы есть вегда и их хватит на всех.
Свободный график
Никакого рабочего графика, вы сами выбираете когда работать, весь день или как дополнительный заработок после основного места работы.
Быстрое подключение
Подключение занимает несколько минут и вы можете сразу начинать зарабатывать и не нужно открывать ИП или ООО.
Гарантия честной работы
Главным принципом нашей работы является порядочность и добросовестность.
Заработок водителя зависит в основном от региона и от графика работы. С нами можно подрабатывать как несколько часов в неделю, так и выполнять заказы каждый день. С доходом все прозрачно, пассажиры будут платить Вам как наличными так и картой. И возможно оставлять чаевые.
В Яндекс.Такси заказы распределяются автоматически. Диспетчеры таксопарка или пассажиры на распределение заказов не влияют.
Да, в таксометре есть встроенный Яндекс.Навигатор с детальными картами и вспомогательной информацией о пробках, дорожных работах и т.п.
Наши вежливые специалисты свяжутся с вами в течение 5 минут
и подробно проконсультируют по дальнейшим действиям